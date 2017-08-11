Mine Söğüt: Sağcıların solcular arasındaki saltanatı, hep bir yere kadar

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Sol değerlere sahip olanlar vicdanı, eşitliği, demokrasiyi her türlü zorluğa rağmen bünyede birlikte barındırmanın yollarını ararlar.

…

Ama vicdan, etik gibi değerlerin kazanç değerinin önüne geçmesine izin vermez sağ düşünce.

İdeolojiyi zayıflatacak, güçsüzleştirecek, varlığını tehlikeye atacak gedikler açtırmaz bünyesinde.

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Kendisini sorgulamaz, yargılamaz, cezalandırmaz sol gibi.

Kitabı bellidir, hedefi de, yöntemleri de.

Esnemez, dönüşmez, ödün vermez.

O yüzden sol sağı kapsar ama sağ solu kapsamaz.

Ve yine o yüzden aklı başında sistemlerde asla bir solcu gidip sağcı bir gazetede kendi doğrularını yazmak konusunda ısrarcı davranmaz.

Ama sağcılar solcuların arasına karışmayı severler.

Hatta bu coğrafyada “İlla solculara gazete lazımsa onu da biz yaparız” diyerek kolları sıvadıkları çok olmuştur.

Ama sol bu, düşer, kalkar; aklını arada kaybeder, sonra tekrar başına toplar.

Sağcıların solcular arasındaki saltanatı, işte bu yüzden hep bir yere kadar.

Mine Söğüt’ün yazısı