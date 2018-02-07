Mine Söğüt: RTÜK, iktidarın kapısına bağlanmış bir bekçi köpeğine dönüşecek… 

İnternet yasakları sadece müstehcen sahnelerinin kesilmesi, sigara görüntülerinin bulanıklaştırılması, küfürlü konuşmaların ayıklanması, yayınlara ahlaki kaygılarla sansür uygulanması anlamına gelmiyor.

Külliyen insanın düşünce özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına, habercinin haber verme sorumluluğuna ağır bir darbe indiriyor.

Bugüne kadar vazifesi -sözde-, kamuyu zararlı yayınlardan korumak olan RTÜK, bundan böyle vahşi ve sınır tanımaz bir iktidarın kapısına bağlanmış bir bekçi köpeğine dönüşecek…

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Mine Söğüt’ün yazısı