Mine Söğüt: Potansiyel katiller ve kurbanlar doğuruyorsunuz

Siz o gölgede yaşıyorsunuz ve şu an bir yerlerde potansiyel katiller ve kurbanlar, katiller ve kurbanlar, katiller ve kurbanlar doğuruyorsunuz.

Bu korkunç kaderi tekrarlayacak o yeni katiller ve kurbanlar aynı iklimde büyüyecek ve bir gün aynı haberlere kelimesi kelimesine aynı şekilde malzeme olacaklar.

Daha albümlere konmadı bir gün haberlere malzeme olacak henüz çekilmemiş nice fotoğraflar.

Reklam

Farkında değilsiniz ama… İnsanlığın zaafları ve hataları arasında kendisine kolayca yer bulan olağan bir vahşeti ucundan tutuyorsunuz, bünyenizin kaldırdığı türlü şiddet yüzünden o ölümlerden lanet gibi sorumlusunuz.

Bir gün kendi çocuğunuzun kaçırılmasından korkmak istemiyorsanız… Şiddeti her alanda onaylayan şu hayatın kendisinden korkun. Geleneklerden, göreneklerden, inançlardan, ahlaklardan, baskılardan, yasaklardan aklınız gitsin.

Reklam

“Olur”larınızdan…

“Bana ne”lerinizden…

“Ben mi düzelteceğim”lerinizden tiksinin.

“Böyle gelmiş, böyle gider”lere artık kanmayın.

Ayıp nedir, günah nedir, beden nedir, neden utanmak gerekir oturun bir düşünün.

O fotoğraflar…

Mine Söğüt’ün yazısı