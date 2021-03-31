Mine Söğüt: Politikayla kokain arasında sağlam bir bağ var

Umberto Eco’nun da dediği ve hem Ortadoğu’nun hem de bu ülkenin şu an deneyimlediği gibi din, artık toplumların uyuşturucusu değil kokaini, yani uyarıcısı.

O yüzden politikayla kokain arasında sağlam bir bağ var.

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Kokain, kullanana enerji ve cesaret veren bir madde ve asıl sorun bir insanın kullanıcı olmasında değil, satıcı olmasında.

Politikada da durum aynı.

Bir politikacının inançlı olması sorun değil ama o inançtan güç alıp bunun ticaretini yapması büyük sorun.

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Ama bu ülke, süreçlerle sonuçlar arasında bağ kuran bir ülke değil.

Suçüstü yakalanmadığı sürece kimin neyi ne için kullandığıyla ilgilenmiyor.

Mine Söğüt’ün yazısı