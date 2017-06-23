Mine Söğüt: O iki insanı teşvik edenlere haykırmak gerek, Nuriye ile Semih’i ne yapıp edip ikna edin

Rus ruleti oynar gibi… Eller tetikte, gözler kararmış, ölüm kapıda.

İktidar yılmazsa Nuriye ve Semih ölecek;

İktidar yılarsa Nuriye ve Semih yaşayacak.

Her iki durumda da geriye korkunç bir ahlak ve tehlikeli bir inat kalacak.

Açlık grevi yapanlar, kendileri şu noktadan sonra geri dönemeyebilirler.

Oysa hatırlayın, ikisi de ölmek değil yaşamak isteyen insanlar.

Çıktıkları yolda en zorlu yolculuğu yaptılar.

Artık yeter!

Çok geç olmadan onların sırtlarındaki yükü almak ve işin seyrini başka yöne doğru çevirmek gerekiyor.

“Nuriye ve Semih yaşasın” derken kime seslendiğiniz önemli…

Devlete söylenecek söz belli ama asıl açlık grevinin destekçilerine, o iki insanı işin sonuna kadar direnmeye teşvik edenlere haykırmak gerekiyor: Nuriye ile Semih’i açlık grevlerini bitirmeye ne yapıp edip ikna edin;

Ve insan canından bir mürekkeple direniş metinleri yazmaktan da artık vazgeçin!

Mine Söğüt’ün yazısı