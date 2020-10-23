Mine Söğüt: O fotoğrafa bakıp da boşuna üzülmeyin

Geleneklerden ve göreneklerden aldıkları destekle erkekler kadınları kolaylıkla öldürür.

O yüzden o fotoğrafa bakıp da boşuna üzülmeyin.

Reklam

Bir kenarda üst üste duran, kitaplar…

Taşların üzerine yığılıp kalmış genç bir kadının artık nefes almayan bedeni…

O bedene az önce saplanmış kurşunlar…

Reklam

O tabancayı tutan erkek kardeşin eli…

Bir kadının namusundan sorumlu olduğu erkeklere boşuna öğretilmedi.

En masum haliyle ‘Çocuklarınızı dışarıdaki kötülüklerden korumak’ bahanesiyle bile sıkıca sarıldığınız o ahlakınız…

Sizin kontrollü aklınızdan ve reflekslerinizden bağımsız bir şekilde kalabalıkların hoyratlığını meşrulaşıyor ve bir erkeğin beyninde ve kalbinde şiddete dönüşüyor.

Mine Söğüt’ün yazısı