Mine Söğüt: Muhtaç olduğunuz kudret de, geçen Cumartesi Galatasaray’da çekilen o asil fotoğrafta mevcuttur

Ve nihayetinde ülke bugün bu korkunç ve tehlikeli noktaya geldi.

Bundan sonra, bir tramvay hızında ilerleyen demokratik çöküşü adım adım gerçekleştirip, zamanı geldiğinde o tramvaydan inen ve artık yola katırlarla devam eden faşist bir zihniyette baş başayız.

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Ve korkunç kaderimizle yapayalnız.

Artık, tüm resmi dairelere fotoğrafı asılacak olan ve yoksulluğun pençesindeki ülkesinde 1071 metrekarelik üçüncü sarayını yaptırmanın hayallerini kuran başkan yetkili bir cumhurbaşkanın iki dudağının arasından çıkacak lafa sabitlemiş bir ülkenin kaderinde anca, zar zor kazanılmış bir avuç demokratik hakkın nasıl kolayca kaybedildiğini idrak etmek…

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Ve hesap vermek yerine, kendinde hesap sormak hakkını bulan bir zihniyetin gözü dönmüş şiddetine karşı inatla kenetlenmek vardır.

Bunun için muhtaç olduğunuz kudret de, geçen Cumartesi Galatasaray’da çekilen o asil fotoğrafta fazlasıyla mevcuttur.

Mine Söğüt’ün yazısı