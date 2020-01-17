Mine Söğüt: Mevlüt Tezer’in restini görelim ve artıralım

Çocuk doğurmaya zorlayarak soylarını sürdürmeye zorlamanın nasıl bir soykırım olduğunu düşünmeyen gazeteci Mevlüt Tezer’in restini görelim; Ve artıralım.

Bu suç sadece devlet tarafından vergiyle değil; Başka kurumlar ve oluşumlar tarafından daha büyük yaptırımlarla da cezalandırılsın.

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Misal; Çocuğa hamile kalındığı anda elini ailenin cebine atan özel sağlık sektörü çocuk yapmayanları katrana bulasın.

Anaokulundan üniversiteye kadar para basan özel okullar katranın üzerine kuş tüyü bocalasın. Çocukları gece gündüz şehrin bir ucundan öbür ucuna fahiş fiyatlara taşıyan okul servis şoförleri arabaları çocuk doğurmayanların üzerine üzerine sürsün.

Çocuk odası yapan mobilyacılar, çocuk kıyafeti satan tekstilciler uzaktan zehirli oklarla vursun hepsini. Oyuncakçılar yollarına mayın döşesin.

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Mine Söğüt’ün yazısı