Mine Söğüt: Kim bilir belki siz bile Cumhuriyet’i aslında pek sevmediniz

Bir devlet içeriden… İçeriden… Kasten ve hile ile başınıza yıkılırken…

Ülke Cumhuriyetin ilan edilişinin doksan yedinci yılını kutluyor mu… anıyor mu… yâd mı ediyor… yoksa yasına doğru mu gidiyordu?

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Dışarıda deli bir yağmur…

Tepede intikamcı bir iktidar, Cumhuriyetin yücelttiği ne varsa teker teker hayatınızdan çekip çıkarıyordu.

Bu ülkenin, çok sevdiğini zannettiği Cumhuriyet… Sanki hiç sevilmemiş gibi… Bu ülkeye artık çok uzaktan bakıyordu.

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Göreceksiniz… Kendinizden bile şüpheye düşeceksiniz.

Kim bilir belki siz bile Cumhuriyeti aslında pek sevmediniz.

Mine Söğüt’ün yazısı