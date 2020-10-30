Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mine Söğüt: Kim bilir belki siz bile Cumhuriyet’i aslında pek sevmediniz

Bir devlet içeriden… İçeriden… Kasten ve hile ile başınıza yıkılırken…

Ülke Cumhuriyetin ilan edilişinin doksan yedinci yılını kutluyor mu… anıyor mu… yâd mı ediyor… yoksa yasına doğru mu gidiyordu?

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Dışarıda deli bir yağmur…

Tepede intikamcı bir iktidar, Cumhuriyetin yücelttiği ne varsa teker teker hayatınızdan çekip çıkarıyordu.

Bu ülkenin, çok sevdiğini zannettiği Cumhuriyet… Sanki hiç sevilmemiş gibi… Bu ülkeye artık çok uzaktan bakıyordu.

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Göreceksiniz… Kendinizden bile şüpheye düşeceksiniz.

Kim bilir belki siz bile Cumhuriyeti aslında pek sevmediniz.

Mine Söğüt’ün yazısı

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Kariye’nin perdeleri ve Cumhuriyet…

Cumhuriyet bir devlet biçimi. Devlet başkanının soy esasıyla değil seçimle belirlendiği. Demokrasi ise bir siyasal sistem. Devlet ile buyurduğu/onay aldığı toplum arasındaki karmaşık ilişkiler ağına dair. Biri için diğeri gerekli değil. Demokratik olmayan cumhuriyetler olduğu gibi, demokratik monarşiler de var. Hatta gelişmiş demokrasiler içinde monarşilerin sayısı az buz değil. Bu durum, her ülkenin ve o ülke burjuvazilerinin tarihsel serüveniyle ilgili.

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