Mine Söğüt: ‘Kılıçdaroğlu tutuklanırsa ne olur?’ diye düşünmenin anlamı yok

Kimi “Olmaz öyle şey” diyor. Kimi de “Her şeyi yapar bunlar” diye düşünüyor.
Kılıçdaroğlu…
Nicedir hukuksuzlukla yönetilen bir ülkede ite kaka muhalefet yaparak; ve tabuları bazen yıkıp bazen onların altında kalarak… Herkes gibi başına gelecekleri bekliyor.
Muhalefet kendi dilinin ve fikrinin incelikleriyle oyalanırken;
İktidar sırtlan gibi, çakal gibi, bir leşin üzerine gider gibi en kaba haliyle hedefine doğru ilerliyor.
Bu başıboşlukta Kılıçdaroğlu bal gibi de tutuklanabilir.
…Ve sonrasındaki öfke hep yalan olur.
“Artık o kadarını da yapamazlar” diye diye tepkisizleşen;
Ve başlarına gelecekleri kurbanlık koyun gibi bekleyenler…
Görürler ki o kadarı da yapılır. Hatta daha fazlası da yapılır.
Artık “Kılıçdaroğlu tutuklanırsa ne olur?” diye düşünmenin anlamı yok.