Mine Söğüt: ‘Kılıçdaroğlu tutuklanırsa ne olur?’ diye düşünmenin anlamı yok

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Kimi “Olmaz öyle şey” diyor. Kimi de “Her şeyi yapar bunlar” diye düşünüyor.

Kılıçdaroğlu…

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Nicedir hukuksuzlukla yönetilen bir ülkede ite kaka muhalefet yaparak; ve tabuları bazen yıkıp bazen onların altında kalarak… Herkes gibi başına gelecekleri bekliyor.

Muhalefet kendi dilinin ve fikrinin incelikleriyle oyalanırken;

İktidar sırtlan gibi, çakal gibi, bir leşin üzerine gider gibi en kaba haliyle hedefine doğru ilerliyor.

Bu başıboşlukta Kılıçdaroğlu bal gibi de tutuklanabilir.

…Ve sonrasındaki öfke hep yalan olur.

“Artık o kadarını da yapamazlar” diye diye tepkisizleşen;

Ve başlarına gelecekleri kurbanlık koyun gibi bekleyenler…

Görürler ki o kadarı da yapılır. Hatta daha fazlası da yapılır.

Artık “Kılıçdaroğlu tutuklanırsa ne olur?” diye düşünmenin anlamı yok.

Mine Söğüt’ün yazısı