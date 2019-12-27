Mine Söğüt: Kanal İstanbul’u, evet istemeyin…

İktidar bu Kanal İstanbul projesini sizin isteklerinize güvenerek planladı. Şimdiye kadar verdiğiniz ödünler, vazgeçişler, sessizlikler, katlanışlar…

Hepsi politikanın zehirli dünyasında kullanışlı birer enstrümandılar.

Reklam

İktidarın istekleri sizin isteklerinizin arasına karışa karışa gerçekleşti.

İtiraz ettikleriniz, sırf bu benzerlik yüzünden, size rağmen ve sizin yüzünüzden yine de gerçekleşti. Kanal İstanbul’u, evet istemeyin…

Ama bununla birlikte bugüne kadar hem kendiniz hem de ülkeniz için istediğiniz birçok şeyi de dürüstçe bir daha gözden geçirin.

Mine Söğüt’ün yazısı