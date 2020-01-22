Mine Söğüt: Kaloriferleri bu kış ‘gerçekten’ ısınmak için gerektiği kadar yakamayacaksınız

Hava çok soğuk. Dışarıda kar yağdı yağacak. İçeride sıkı sıkı kapatılmış kapılar, pencereler, dizlerde kalın battaniyeler, duvarlara monte ılık kaloriferler.

Onları bu kış ‘gerçekten’ ısınmak için gerektiği kadar yakamayacaksınız. Güneşe göre, saate göre, gelene gidene göre… bir açıp bir kapatacaksınız.

Reklam

An gelecek hiç açamayacaksınız. Ve ekseriyetle donacaksınız. Bundan sonra çok ama çok üşüyeceksiniz…

Sokakta üşüyeceksiniz. Bindiğiniz taşıtlarda, girdiğiniz dükkânlarda, çıktığınız yollarda üşüyeceksiniz. İşyerinde üşüyeceksiniz. Evde üşüyeceksiniz. Okulda üşüyeceksiniz. Düşüncelerinizde, kaygılarınızda, hayallerinizde, gerçeklerinizde… Hep üşüyeceksiniz.

Mine Söğüt’ün yazısı