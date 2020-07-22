Mine Söğüt: Kadınları erkekler değil ahlak öldürür

Bir kadın daha öldürüldü işte.

Pisi pisine.

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Hadi birinin hoppalığından bahsedin şimdi…

Diğerinin evli olmasından…

İçkiden bahsedin, gece hayatından, temkinsizlikten…

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Öldürülen genç kadın için ağıtlar yakın, öldüren genç erkeğe lanetler yağdırın.

İstanbul Sözleşmesi’ne göndermeler yapın.

İktidara kızın, erkeklere veryansın edin.

Ama yine ahlaktan bahsetmeyin.

Asıl katili yine görmezden gelin.

Bu dünyada kadınları erkekler öldürmez. Ahlak öldürür.

Herkesin körü körüne savunduğu ahlak, sadece tetiği erkeğe çektirir.

Mine Söğüt’ün yazısı