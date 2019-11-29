Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mine Söğüt: Kadınlar, marjinaller, gayler, şiddetler ve devletler

“Kadına şiddetle mücadele” gününde, ülkenin en büyük şehrindeki en kalabalık caddesinde, zar zor izin alınarak yapılan, kendi küçük önemi büyük bir eylemi şiddet kullanarak dağıtan Emniyet’in müdürünün olaydan sonra yaptığı açıklamada “Kadınlara değil, sadece eylem sonrası dağılmamakta ısrar eden marjinallere ve LGBT’ye, orantılı müdahale edilmiştir” diyebildiği bir ülkede kim, hangi koşullarda ve ne kadar emniyettedir?

Ve bu sorulara cevap vermeden önce de bir düşünmek gerekir.

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O ülkede, illa müdahale edilecekse… kimlere edilmelidir?

Kadın cinayetlerini kendilerine dert edinenlere mi?

Cinsel ve sosyal kimliğini kendi tanımladığı gibi yaşamakta ısrar edenlere mi?

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Mine Söğüt’ün yazısı

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