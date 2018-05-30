Mine Söğüt: Kabadayılıkta iddialı bir iktidar olsa olsa eğlencelidir

Muhalefet, babasına benzemediğini açık açık söyleyen, aile ve toplum değerlerini kendince süzgeçten geçirdiğini, hayat görüşünü geleneklere, göreneklere, alışkanlıklara, sosyal miraslara göre değil, kendi eğitimine, bilincine ve vicdanına göre yeniden oluşturduğunu anlatan bir siyasi rakiple beliriyorsa…

Bu da kıymetlidir.

Bunları, ilahi güçlere ya da sosyal tabulara değil, rasyonel aklın üstünlüğüne değer verilen bir siyasetin önemini hatırlatan bir geri dönüşün habercisi olarak okumak gerekir.

Bu ülke…

İktidarda ya da muhalefette, vereceği hizmetlere referans olarak cumaya gidip gitmediğinden ya da evden abdestli çıkıp çıkmadığından bahsetmek zorunda kalmayacak liderler görmeyi hak edecek bir geçmişe;

Ve aksinin nasıl felaketlere yol açacağını anlayabilecek kadar büyük ve taze bir deneyime sahip.

Bunu artık, dini referanslarla iktidara gelenler bile hissediyorlar.

Ve tartışmaları dini zeminden çıkarıp beşeri zemine çekmeye çalışıyorlar.

Cumhurbaşkanı’nın rakibini dinsizlikle değil, yeterince iyi kabadayılık yapamamakla itham etmesi bunun işareti.

Dini işleri devlet işlerine karıştıran bir iktidar tehlikelidir.

Ama kabadayılıkta iddialı bir iktidar…

Olsa olsa eğlencelidir.

Mine Söğüt’ün yazısı