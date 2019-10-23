Mine Söğüt: Joker filmi sandığınız gibi iyilerin kötülere karşı haklı isyanını anlatmıyor

O film, sandığınız gibi, iyilerin kötülere karşı haklı isyanını anlatmıyor.

Ezilenlerin uğradıkları zulüm karşısında güçlenip bir gün egemen hale geleceğinden bahsetmiyor.

Yoksulların, mazlumların, ahı alınanların sabrının gün gelip fena taşacağı mesajını vermiyor.

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Kötülerin cezalarını eninde sonunda bulacaklarını müjdelemiyor. Kapitalist sistemin yıkılacağını, düzenin altüst olacağını göstermiyor.

Aksine…

O film sizi, bunların asla olmayacağına ikna etmek için kurgulanmış bir masalın kâbusunda kandırarak, etkisiz hale getiriyor.

Çoktan vazgeçtiğiniz isyan enerjinizi sahte bir mutlulukla bileyerek iyice körleştiriyor.

Mine Söğüt’ün yazısı