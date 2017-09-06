Mine Söğüt: İstanbul’u Dubai yapmak isteyen zehirli bir aklın peşinde kâr için deliriyorlar

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Yeniden kurmak üzere yıktıkları yapılardan nefret ediyorlar.

O yapıların temsil ettiği değerlere kızgınlar.

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Aydınlanmaya ait tek bir anıyı bile bünyede barındırmak istemiyorlar.

Sanatın dilini kökünden koparasıları var, hatıralara düşmanlar.

Binalarıyla ve coğrafyasıyla ve hafızasıyla derin anlamlar taşıyan ve bu anlamları bellek olup çağlardan çağlara aktarmaya çalışan bu yaşlı şehre en baştan beri savaş açtılar.

Şehri ülkeyle birlikte yıktılar, yıkacaklar.

Zenginlikten ve mimariden ve estetikten anladıkları şey cinayet.

Kıymeti olan her şeyi göme göme hedefe doğru ilerliyorlar.

İstanbul’u Dubai yapmak isteyen zehirli bir aklın peşinde kâr için deliriyorlar.

Mine Söğüt’ün yazısı