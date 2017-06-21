Mine Söğüt: İktidarlığa kafa tutmanın yolu muhafazakarlığa prim vermekten geçmez

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Attığı telaşlı tweet’lerle lafı “Valla Freddie Mercury’ni askeri falan değiliz”e getirmek için ter döken Beşiktaş Belediye Başkanı’nın, Hayatta ciddiye alınması gereken şeylerle alınmaması gereken şeyleri fena halde birbirine karıştırdığını varsayarak yazıyorum.

Neticede asla kabahat sayılmaması gereken bir tweet uğruna uzun uzun dil dökerek ifade ettiği özrü, bildiğiniz koca bir kabahate çevirdi.

Eşcinselliği teşvikten, inanca saygıya kadar olmayacak bahanelerle dolu bu dilin LGBTİ hareketi açısından sınıfta kalması bir yana; Sergilenen tavır baştan ayağa politik bir facia.

Şu korkunç zamanlarda, iktidara kafa tutmanın yolu onun bir silah ve araç olarak kullandığı muhafazakârlığa prim vermekten geçmez.

Aksine, her fırsatta başka bir Türkiye hâlâ mümkün mesajları vermekten ve bu mesajlara uygun yürekli bir dil ve tavırda inat etmekten geçer.

Mine Söğüt’ün yazısı