Mine Söğüt: İktidarın yarı cahillerin eline kalması doğaldır

Demokrasiyle akıl, doğru orantılıdır. Bir ülkede demokrasi ne kadar işliyorsa akıl da anca o kadar işler. Demokrasi eksildikçe akıl da körelir.
Yaklaşık son yetmiş yılını yarı demokratik geçiren bir ülkenin yakın tarihinin yarı akılla yazılmış olması ve iktidarın yarı cahillerin eline kalması o yüzden doğaldır.
Cehaletten silahlar kuşanıp çağdaşlığa savaş ilan ettiler.
Sanat nedir, sanatçı kimdir, kendi aralarında en kıt akılla konuşup ülkenin kaderi olacak yeni nesilleri en baştan cahillikle mühürlüyorlar.