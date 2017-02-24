Mine Söğüt: İktidarın yarı cahillerin eline kalması doğaldır

Demokrasiyle akıl, doğru orantılıdır. Bir ülkede demokrasi ne kadar işliyorsa akıl da anca o kadar işler. Demokrasi eksildikçe akıl da körelir.

Yaklaşık son yetmiş yılını yarı demokratik geçiren bir ülkenin yakın tarihinin yarı akılla yazılmış olması ve iktidarın yarı cahillerin eline kalması o yüzden doğaldır.

Cehaletten silahlar kuşanıp çağdaşlığa savaş ilan ettiler.

Sanat nedir, sanatçı kimdir, kendi aralarında en kıt akılla konuşup ülkenin kaderi olacak yeni nesilleri en baştan cahillikle mühürlüyorlar.

Mine Söğüt’ün yazısı