Mine Söğüt: İktidara kafa tutulduğunda başa gelebilecekler, suskun kalındığında başa geleceklerden daha kötü değil

Hiç fark etmeden içine düşülebilecek bir otosansür girdabında kaybedilecek zaman böyle iktidarlar için kazanç olur.

O yüzden, Meclis kürsülerinde sesini yükselten ve sözünü sakınmadan söyleyen o gözü pek, sesi gür milletvekillerinin…

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Fikrini sansürlemeden yazan ve başlarına ne gelirse gelsin yazdıklarının arkasında duran gazetecilerin…

Doğru bildiklerini iktidarın sinsi politikalarına kurban etmeyen onurlu akademisyenlerin…

Sokağa çıkmanın ne anlama geldiğini çok ama çok iyi bilen ve bu ülkeye her fırsatta bunu hatırlatan tüm barışçıl eylemcilerin inatçı varlığının değerini…

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Ve iktidara kafa tutulduğu zaman başa gelebilecek şeylerin, iktidardan korkulup suskun kalındığında başa gelecek şeylerden daha kötü olmadığını birbirimize devamlı hatırlatmakta yarar vardır.

Mine Söğüt’ün yazısı