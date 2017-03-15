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Mine Söğüt: İktidar şu anda yine cahil seçmenin kalbine oynuyor

 

İktidar şu anda yine cahil seçmenin kalbine oynuyor.

Bunu daha önce defalarca yaptı, hepsinden de kârlı çıktı.

Yelkenini “One minute” şovundan 15 Temmuz kaosuna uzanan o temelsiz ama gösterişli hengâmelerin rüzgârıyla doldurup, bugünlere kadar bir şekilde geldi.

Şimdi bir eşikte.

Hileli hesabını ülke sınırlarından dışarı aşırdı.

Sözde, dünyaya kafa tutuyor ve Avrupa’ya savaş açıyor.

Her fikir karşıtıyla güçlenir; bunu iyi biliyor.

Elinde üç tane koz vardı.

Bölücü PKK; yıkıcı FETÖ ve din düşmanı Batı.

‘Ülkeyi bölmek isteyen’ Kürtlerin ‘Hayır’ demesinden nemalandı.

‘Devleti ele geçirmek isteyen’ FETÖ’nün ‘Hayır’ demesinden de nemalandı.

Bir Batı kalmıştı.

Onların ‘Hayır’ını belirginleştirmek için de bu akıl almaz hamleyi yaptı ve emeline kavuştu.

Mine Söğüt’ün yazısı

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