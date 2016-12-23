Mine Söğüt: İktidar, kendi suçlarını muhaliflere yansıta yansıta hedefe doğru ilerliyor

İktidarın elinde hileli bir ayna;

Kendi suçlarını muhaliflere yansıta yansıta hedefe doğru ilerliyor.

Batı’ya kindarca sırtını dönerken; halkı Ortadoğu’nun kullanışlı cehaletine teslim ediyor.

Şu anda ülkeyi hızla felakete sürükleyen ne varsa;

Hepsi gerçeklerin, soruların, itirazların, insan haklarının, çağdaş hukukun, evrensel adaletin, aklın, mantığın ulaşamadığı o derinlikte kurgulanıyor.

Onlar, o gazeteciler, o yazarlar, o politikacılar o derinlikten dışarıya ulaşan tek ve büyük bir çığlıklar.

Ama dışarının gürültüsünde kayboluyorlar.

O yüzden, terörün diplomatik bir dile dönüşüp, ulusal ve uluslararası tüm ilişkiler üzerinde hüküm sürdüğü bu süreçte..

Sorulması gereken sorular ve verilmesi gereken cevaplarla birlikte iktidarın o derin dehlizine üst üste gömülmekteler.

Neticede sistemi idare edenler, kendi iklimlerinde terörü olağan hatta bazen kaçınılmaz görmekteler;

Ve olan biteni sorgulayan herkese ölümüne kinlenmekteler.

Mine Söğüt’ün yazısı