Mine Söğüt: Homofobi psikolojik bir hastalıktır ve tedavi edilebilir

Anayasadaki cumhurbaşkanının tarafsız olma ilkesi nasıl bir engele takılmadan kolayca çiğnendiyse…

Çok yakında belli ki ‘Çağdaş hukuk devleti’ tanımı da ezilip geçilecek.

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İnsanlık tarihinden çok daha kısa bir tarihi olan çeşitli dini inançların ortaya çıkışı ve ortadan kalkışı üzerine gerçekliği ve bilimselliği tartışılmaz onca araştırma ve bu araştırmalardan yola çıkılarak kanıtlanmış tez, yazılmış kitap varken…

1500 yaşındaki bir inancı “çağlar öncesine ait” diye tanımlayan hukukçularını topa tutan bir devletin niyeti bellidir.

Ve tehlikelidir.

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Velhasıl;

Herkesin iki gündür üstüne basa basa tekrarladığı gibi, eşcinsellik bir hastalık değildir, tedavi edilmez ama homofobi psikolojik bir hastalıktır ve tedavi edilebilir.

Ve devlet de hastalanabilir.

Ve o da tedavi edilebilir.

Mine Söğüt’ün yazısı