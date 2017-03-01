Mine Söğüt: Affedersin ama rahat mı battı sana?

Bu ülkede herkesin rahatı bugüne dek hiç olmadığı kadar yerinde şu günlerde. Her şey güllük gülistanlık. İşler tıkırında.

Ve Cumhurbaşkanı. Özellikle o çok rahat. Bir defa sırtı sağlam. Etrafındakilere güveni tam. Ülkesini seviyor, ülkesi de ona hayran. Dünya onu parmakla gösteriyor.

Ve TDK’de diktatör kelimesinin karşısında “Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış kimse” yazıyor.

Şimdi herkesin rahatının bu denli yerinde olduğu bir ülkede; Şu rahatsız, bu rahatsız diye manşet atmak da ne demek? Ne demek ülkede sanki bir huzursuzluk varmış gibi kasıtlı haber yapmak? Kimin eli kimin cebindeymiş de belli değilmiş gibi bir havalar yaratmak?

Ne demek kafaları karıştırmak? Suları bulandırmak?

Sorarlar adama; Affedersin ama rahat mı battı sana?

Mine Söğüt’ün yazısı