Mine Söğüt: Her birimiz bir Rus ruletinin gönüllü oyuncularıyız

Her birimiz bir Rus ruletinin gönüllü oyuncularıyız.
Üzerimize bahis oynayanlar tetik çekildikçe kazanıyorlar…
Biz teker teker düşüp ölüyoruz.
Bizim için çoktan hazırlanmış mezarlara uysal uysal gömülüyoruz.
Çalışamazsa açlıktan ölmekten başka çaresi kalmayacağını anlayan ve ölümü göze alıp işe gitmeye devam eden…
Ama bir başkaldırsa, bir isyan etse, mevcut sistemin yerine bambaşka bir sistem kurulabileceğini, bambaşka değerler üzerinden bambaşka siyasetler de üretilebileceğini asla anlayamayan kalabalıkların katili…
Virüs değil, mevcut siyasi ahlaktır.
Ve o ahlakın olanaklarını kullanan iktidarlardır.