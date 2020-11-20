Mine Söğüt: Her birimiz bir Rus ruletinin gönüllü oyuncularıyız

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem sonrasında kentteki corona vakaları ile ölüm sayısının üç kat arttığını belirterek “Depremin olduğu an itibariyle pozitifi, temaslısı tüm vatandaşlar sokağa çıktı ve hepsi birbirine karıştı” dedi.