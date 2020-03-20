Mine Söğüt: Hassasiyetlerimin sınırını zorlayan bir şakaydı, ama şakaydı

Bir stand-up gösterisinden alınıp dolaşıma sokulan birkaç dakikalık bölümü izlerken, Madımak ile ilgili esprileri duyduğumda, ben de yüzümü buruşturdum.

Hiç sevmedim. Çünkü benim hassasiyetlerimin de sınırını fazlasıyla zorlayan bir şakaydı. Ama şakaydı.

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Bu konuda sosyal medyada yazılanları tek tek okumaya çalıştım. Çok sert başlayan eleştiriler zincirleme bir şekilde ayyuka çıktı ve ağır hakaret boyutuna vardı.

Pınar Fidan’ın sahnede yaptığı şakaları, kendisini aklamaya çalıştığı tüm açıklamalarına rağmen, yine de son derece kötü ya da hatalı bulabilirsiniz. O sözler sizi incitmiş olabilir. Onu kınayabilirsiniz. Ama tehdit edemezsiniz, can güvenliğini tehlikeye atamazsınız, özgürlüğünü kaybetmesine yol açacak çağrılar yapamazsınız.

Mine Söğüt’ün yazısı