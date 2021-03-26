Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mine Söğüt: ‘Güzel günler’ ne demekti, hatırlayan bile kalmayacak bu ülkede

Elini ve aklını korkak alıştıranlar yüzünden hiçbir şey hiçbir zaman gerçekten ‘güzel’ olamayacak.

Bu ülkenin, tam yüzyıl önce öngörülen çok kıymetli bir çağdaşlık hedefi vardı.

Reklam

Dini referanslarla iktidara gelenlere muhalefet edenler, halka bağıra çağıra “Biz de Müslümanız, çocuklarınızı Allah’tan uzaklaştırmayacağız ama çağdaş yaşamdan da koparmayacağız” demek yerine…

Sakin ve kararlı bir şekilde…

“Laik bir ülkede bireyin dini inançlarını yönlendirmek devletin ve hükümetlerin görev tanımı içinde yoktur. Biz eskisinden daha da çağdaş ve laik bir eğitim sistemi getireceğiz ve öncelikli olarak eğitimde fırsat eşitliğini ilke edineceğiz” demedikçe…

Reklam

‘Güzel günler’ ne demekti, hatırlayan bile kalmayacak bu ülkede.

Mine Söğüt’ün yazısı

SON HABERLER

Okul duvarındaki beş satırlık yazı

Özür dilemenin ayıp olmadığını da babamdan öğrendim ben, hem de tavsiyeyle değil, bizzat şahit olarak. Özür dilemek ayıplanacak bir şey değil, meziyetti medeni bir insan için.