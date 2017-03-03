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Yaramazlara biraz batar!

   
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Mine Söğüt: Gerçekte gayri ahlaki ilişki dinle devlet arasındaki değil mi?

 

Kalabalıkları feodal ahlakla terbiyeleyin ki;
Tecavüze uğrayan insanı da doğrudan suçlu saymaya meyletsinler.
Tecavüze uğramış bir kadını hemen öldürsünler.
Tecavüze uğramış bir çocuğu toplumdan dışlasınlar.
Tecavüzcüsüyle birlikte hatta bazen tecavüzcüden önce mağduru cezalandırsınlar.

Çocuklara erkenden cinsel bilgiler verilmesine zinhar karşı durun ki;
Bedenlerini hiç tanımasınlar.
İsteklerini hiç anlamlandıramasınlar.
Cinsel tercih diye bir meseleyi ağızlarına alamasınlar.

Neden?

Biz kendi aramızda laikliği tartışmakla vakit kaybettiğimiz için.
Demokrasi, özgürlük ve hukuk tanımlarını doğru yapmakta fena halde geç kaldığımız için.
Ve nihayetinde inanç nedir ve ne değildir diye konuşamayacak hale geldiğimiz için.

Şimdi düşünün.
Gerçekte gayri ahlaki ilişki hangisi?
Dinle devlet arasındaki değil mi?

Mine Söğüt’ün yazısı

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