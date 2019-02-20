Mine Söğüt: Gazeteciliğin köküne henüz kibrit suyu dökemedi

Cumhuriyet yazar ve yöneticilerine açılan davanın sonunda varılan bu noktada suçlu bulunmalarının ne anlama geldiğini herkes biliyor.

Cumhuriyet gazetesinin ve bu gazeteyi yönetenlerin, bu gazetede çalışanların başına bu çorabın neden ve nasıl örüldüğü belli.

O örülen çorap bir gün muhakkak sökülecek.

Ve hem gazetecilik tarihi hem de hukuk tarihi bu rezil hikâyeyi en doğru şekilde yeniden yazacak.

Ama bugün…

Arkadaşlarımız bu hukuksuz iklimde, olmayan adaletin emriyle cezaevine geri gidecekler.

Ve başlarına gelenlerle, ülkedeki en önemli gerçeğin altını çizecekler.

İktidarın hukuku ele geçirerek yeniden biçimlendirdiği bu sistemde henüz tüm gazetecileri alaşağı edemedi.

Gazeteciliğin köküne henüz kibrit suyu dökemedi.

Satın aldığı onca medya kuruluşuna rağmen basının sesini henüz tamamen kesemedi.

Mine Söğüt’ün yazısı