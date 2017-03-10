Mine Söğüt: Gazetecilerden ölesiye korkan iktidarın tüm yasaklarını delin

Susmayın; sakın susmayın.

Söylediğiniz, yazdığınız bir kelime bir gün aleyhinize delil olur diye dilinizi yutmayın.

Sustukça sıranın size geleceğini ama gerçekten geleceğini hatta şu an geldiğini unutmayın.

Tüm muhaliflerden, özellikle de gazetecilerden ölesiye korkan iktidarın tüm yasaklarını delin.

Sonra oturun adresine ulaşmayacağını bile bile mektuplar yazın.

İçerideki bir gazeteciye.

Hukuku hiçe sayarak ve kasten onları içeri tıkarak kendisine alan açtığını sanan;

Ve onlara yazmayı ve okumayı yasaklayan iktidarı takmayın.

Mine Söğüt’ün yazısı