Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Mine Söğüt: Fethiyle övündükleri toprakları göz göre göre felakete sürüklüyorlar

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Ağaçtan nefret ettiklerinden… Topraktan korktuklarından… Sokaktan ürktüklerinden…

Kapalı kapılar ardında birbirlerine karanlık öyküler anlata anlata… Fethiyle övündükleri toprakları göz göre göre felakete sürüklüyorlar.

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Bugünden yarını hesaplayacak akılları yok, dünde yaşayıp geleceği berbat ediyorlar.

Ama bilin… Bugün başınıza gelen tüm kötü şeyler… Gerçekleri çocuklarınıza öğretmediğinizden.

Siz çocuklarınıza toprağı nasıl anlatmadıysanız; savaşı da anlatmadınız.

Başınıza gelen tüm bu kötü şeyler… Gerçekleri görmediğinizden ve çocuklarınıza gerçekleri öğretmediğinizden.

İlk yağmurda, ilk yağmurda, ilk yağmurda, her yağmurda…

Sırf bu yüzden siz de boğuluyorsunuz, onlar da.

Mine Söğüt’ün yazısı

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