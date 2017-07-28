Mine Söğüt: En mağdur halleriyle bile bizim arkadaşlar sizinkileri döver

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Hukuk gerçekten hukuk olsa…

Dava bu akşam derhal düşer ve arkadaşlarımızın hepsi tereddütsüz tahliye edilir.

Haksız yere yattıkları koca dokuz ay da en ağırından tazmin edilir.

Ama biliyoruz ki öyle olmayacak.

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Cumhuriyet davası iktidarın karanlık cüretinin çirkin bir nişanı olarak biz gazetecilere gözdağı vermek uğruna uzadıkça uzayacak.

Ve ülke tarihine korkunç bir utanç olarak kazınacak.

Ama bu davadan bizim elimize muhteşem bir karşı dil ve duruş kalacak.

Artık kayda geçti; herkes çok ama çok iyi biliyor ki…

İstediğiniz kadar baskı yapın, tuzak kurun, çelme takın, hapse atın…

Fark etmez.

Devran bu, olduğu yerde durmaz, döner.

Ve en mağdur halleriyle bile bizim arkadaşlar sizinkileri döver.

Mine Söğüt’ün yazısı