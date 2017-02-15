Mine Söğüt: Elveda Orhan Pamuk, ülken artık seni sevmiyor

Hürriyet, referandumda hayır oyu vereceğini açıklayan Orhan Pamuk’un röportajını yayımlamamış.

Korkak medyanın sütten ağzı yandı, yoğurdu üfleyerek yiyor.

Evet’e zeval verecek şuurlu ya da şuursuz herhangi bir hamleye zinhar geçit verilmiyor.

Kraldan çok kralcı olmayana… Açıkça evet’i savunmayana… Otosansürde çığır açmayana… Bu ülkede artık hayat yok.

Hayatın her şey normalmiş gibi devam etmesine kanmayın.

Askeri mahkemeler kurulmadı; Beyaz Toros’lar ortaya çıkmadı; İşkence haberleri gelmiyor; Gözaltında kayıplar, şüpheli ölümler duyulmuyor; Sokaklarda tanklar, dolaşmıyor; Akşamları sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor diye içiniz rahat etmesin.

Yine vuruldunuz ey halkım; Ama bu kez ruhunuz bile duymuyor.

Ve elveda Orhan Pamuk; ülken artık seni sevmiyor.

‘Korkusuz’ Cumhurbaşkanıyla korkak gazeteciler el ele…

Resmi tarih şu an seni terörist diye mimliyor.

Mine Söğüt’ün yazısı