Mine Söğüt: Ekonomiyi ayakta tutabilme umuduyla zayıfların hayatını kaybetmesini bekliyorlar

Sadece bu ülkede değil…

Başka ülkelerde de uzun vadede ülke ekonomisini ayakta tutabilme umuduyla;

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Kısa vadede zayıf olanların virüs vesilesiyle hayatını kaybetmesini…

Virüsün bu arada mutasyona uğrayarak etkisini azaltmasını…

Ve eski düzenin kaldığı yerden mümkün olduğunca devam edebilecek hale dönmesini sabırla bekleyen ortak bir menfaat gaddarlığa ikna olmuş bir iktidar ikliminde yaşıyoruz.

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‘Bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı’ hayallerini her zaman olduğu gibi sadece bir avuç insan kuruyor.

Geri kalanlar ve en başta da iktidarda olanlar, her şey bir an önce aynen eskisi gibi olsun diye ellerinden geleni yapıyorlar.

Kimse başka bir dünyanın hayalini kurma peşinde değil.

Tüm iktidarlar bu süreçten nasıl en az zarar ve en yüksek kârla çıkabileceklerinin hesabını yapıyorlar.

Mine Söğüt’ün yazısı