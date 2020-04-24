Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mine Söğüt: Dün ‘neşe dolan insan’, bugün artık kendine bazı sorular sorabilir

Bugün 24 Nisan, dün ‘neşe dolan insan’, bugün artık kendisine bazı sorular sorabilir.

23 Nisan gerçekten kutlu olabilir mi?

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TBMM’nin 100’üncü kuruluş yıldönümünün anısına ve çocuklar adına, sanki onca şey hiç olmamış gibi, kutlamalar yapılabilir mi?

Meclis’in açılışının ve 23 Nisan’ın çocuklara armağan edilmiş bir bayram olmasının üzerinden geçen 100 yıl içinde, çocukların ve Meclis’in başına gelenler görmezden gelinebilir mi?

Ne milli egemenlik, ne Meclis, ne de çocuklar açısından kutlamayı hak edebileceğimiz bir yakın tarihimiz yok.

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Dersini iyi çalışmayan ve bağımsızlık ve egemenlik adına verilen tüm sınavlardan kalan bir toplumun aklını başına toplayamadığı, Cumhuriyete sahip çıkamadığı bir ortamda…

Cumhuriyetin olanaklarını kullanarak…

Ve halkın tercihleri, korkuları, hevesleri, aymazlıkları ya da basiretsizliklerinden müteşekkil merdivenlere tırmanarak iktidara gelenler, işe bu ülkenin çocu

Mine Söğüt’ün yazısı

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