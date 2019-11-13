Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mine Söğüt: Dondurmayı canınız nasıl isterse öyle yiyin, ahlak nedir en baştan bir de siz belirleyin

Kadın cinselliğinin reklam sektöründe kullanılma biçimine, evrensel bir etikle ve değil tamamen dini bir ahlak anlayışıyla yaklaşarak getirmeye yeltendikleri sansürün yol açacağı kültürel erozyonun önüne geçmek…

Genel ahlak adına pazarladıkları ahlaksızlığın ipini çekmek için…

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Utanmayın, çekinmeyin…

Kendi iç dünyanızda ya da dış dünyanızda irili ufaklı devrimler yapmaya cesaret edin.

Misal…

Dondurmayı canınız nerede ve nasıl yemek isterse öyle yiyin.

Ahlak nedir ne değildir, en baştan bir de siz belirleyin.

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