Mine Söğüt: Dodan o ses yarışmasını kazanmadı, o yarışmaya yenildi

Bir Kürt şarkıcı Kürtlüğünden ve hatta Aleviliğinden hiç bahsetmemek şartıyla popüler bir yarışmayı sesinin ve yorumunun hakkıyla kazandı.
Ve biz bunu içtenlikle onayladık.
Aslında Dodan o ses yarışmasını kazanmadı, o yarışmaya yenildi.
Ve o ses yarışmasının temsil ettiği sistem hokkabazlığı, Dodan’ı hileli bir şekilde kendine kazandı.
Bu aynı zamanda şu demek:
Sisteme zaten zar zor direnen küçük ama dirençli bir irade Dodan’ın şahsi hikâyesi üzerinden sert bir darbe daha aldı. ‘Dodan’ın arkadaşları’ onu eleştirenlere daha iyi bir çözüm önerisi soruyorlardı ya; vardı aslında, biraz düşünseler onlar da hatırlayacaklar:
Alayına isyan, alayına isyan, alayına isyan.
Ekranlarda kazanan, tamam bugün için Dodan;
Ama bu kazanç, isyan adına kişisel olarak küçük ama ideolojik olarak büyük bir hüsran.