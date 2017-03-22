Mine Söğüt: Dodan o ses yarışmasını kazanmadı, o yarışmaya yenildi

Bir Kürt şarkıcı Kürtlüğünden ve hatta Aleviliğinden hiç bahsetmemek şartıyla popüler bir yarışmayı sesinin ve yorumunun hakkıyla kazandı.

Ve biz bunu içtenlikle onayladık.

Aslında Dodan o ses yarışmasını kazanmadı, o yarışmaya yenildi.

Ve o ses yarışmasının temsil ettiği sistem hokkabazlığı, Dodan’ı hileli bir şekilde kendine kazandı.

Bu aynı zamanda şu demek:

Sisteme zaten zar zor direnen küçük ama dirençli bir irade Dodan’ın şahsi hikâyesi üzerinden sert bir darbe daha aldı. ‘Dodan’ın arkadaşları’ onu eleştirenlere daha iyi bir çözüm önerisi soruyorlardı ya; vardı aslında, biraz düşünseler onlar da hatırlayacaklar:

Alayına isyan, alayına isyan, alayına isyan.

Ekranlarda kazanan, tamam bugün için Dodan;

Ama bu kazanç, isyan adına kişisel olarak küçük ama ideolojik olarak büyük bir hüsran.

Mine Söğüt’ün yazısı