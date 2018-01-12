Mine Söğüt: Daha çok şeye alışacak… çok şeye katlanacaksınız.

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Devletin görevlendirdiği din adamları…

Hayatınızın tam ortasına çok yakında destursuz dalacaklar.

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Ve bu toplumu bu çağda düşebileceği en düşük seviyeye indirmek üzere adam adama, canla başla çalışacaklar.

Bu bir tehdit.

Ama adını hiç koymayacaklar.

İtirazlar havada asılı kalacak.

Alışacaksınız.

Mahallenizde dolanan, evlerinize dadanan Diyanet görevlilerinin varlığını bir süre sonra kanıksayacaksınız.

Ve katlanacaksınız.

Buna da katlanacaksınız.

Dini irade karşısında bireyin iradesinin bir hiç olduğu fikrini topluma aşılamaya çalışacaklar;

Daha çok şeye alışacak… çok şeye katlanacaksınız.

Mine Söğüt’ün yazısı