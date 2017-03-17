Mine Söğüt: Cehaleti göz göre göre yüceltmek düpedüz şeytanlıktır

Cehaletin sözlük anlamı sizi yanıltmasın. Cahil demek aslında bilmeyen değil anlamayan demektir.

Anlayanlar yani cahil olmayanlar, anlamadıkları, anlayamadıkları için başka insanlara kızamazlar. Tıpkı şu anda bu ülkede olduğu gibi, kaos ortamlarında bazı kurnazlar cehaleti kendi çıkarları için bir erdemmiş gibi pazarlamaya başlarlar. Böylece cehalette saygı göstermek marifet sayılır. Akılsızlık akıldan üstün sanılır. Bilmenin ve anlamanın değeri azalır. Cehalet de bundan güç alır, palazlanır.

O yüzden demokrasiyle ciddi sınavlar veren bizimki gibi azgelişmiş ülkelerde ve hem kafası hem politikası karışık coğrafyalarda, cehaletle inadına yüzleşmek gerekir.

Cehaleti hoş görmek ya da görmezden gelmek bir erdem değil aksine erdemsizliktir. Cehaleti göz göre göre yüceltmekse düpedüz şeytanlık.

Mine Söğüt’ün yazısı