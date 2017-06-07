Mine Söğüt: Burası artık Tezer Özlü’yü öldürmek isteyenlerin ülkesi bile değil

Ama burası artık büyüdüğümüz ülke değil. Doğduğumuz ülke de değil.

Burası artık Tezer Özlü’yü öldürmek isteyenlerin ülkesi bile değil.

Onlardan bile daha kötülerinin, daha beterlerinin, gözü iyice dönmüşlerin ülkesi.

Burası kadın cinsini küçük görmeyi ve göstermeyi bir devlet politikası olarak benimseyenlerin;

Medyayı, bunun propagandasını yapanlarla donatanların ülkesi.

Kadınları öldürmek değil süründürmek, silmek, sindirmek isteyenlerin;

Onlara sövmek ve onları dövmek için fırsat kollayanların ülkesi.

Ramazan ayında regl olan bir kadının dışarıda yemek yemesi durumunda dayak yiyeceğini gevrek gevrek gülerek anlatan;

Ve dini sohbet yaptığını sanan bir erkeğin dilini artık doğal ve hatta kaçınılmaz sananların ülkesi.

Mine Söğüt’ün yazısı