Mine Söğüt: Burası artık bizi öldürmek isteyenlerin değil, doğrudan bizi öldürenlerin ülkesi

Sadece “Aldatıldık” demekle paçasını kurtarmaya çalışan bir politikacı bu halkı ve bu Meclis’i buna nasıl ikna edebildi?

Bu soruların cevaplarında hemfikir olduğumuz gün belki ülkeyi bu kâbustan kurtarmak için bulacağımız çözüm yollarında da hemfikir olabiliriz.

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Ama bugün;

İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi imkânsız değil, mümkün…

Gezi Parkı’nın ve birtakım diğer taşınmazların vakıflara devredilmesi imkânsız değil, mümkün…

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Milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması imkânsız değil, mümkün…

Bir siyasi partinin kapatılması imkânsız değil, mümkün.

İşin kötüsü yarın daha korkunç şeylerin olması da mümkün.

Çünkü imkânsızı mümkün yapan bir sisteme çoktan geçildi.

Tezer Özlü, “Burası bizi öldürmek isteyenlerin ülkesi” cümlesini 1980’lerde kurmuştu.

Yıl artık 2021.

Ve burası artık bizi öldürmek isteyenlerin değil, doğrudan bizi öldürenlerin ülkesi.

Mine Söğüt’ün yazısı