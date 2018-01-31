Mine Söğüt: Bunca şeye sesini çıkaramayan bir ülkede yaşamak

Akademisyenler, gazeteciler, hukukçular ve şimdi de doktorlar… Tarih, gelecekte bugünleri, “Ülkede bir aydın katliamı yapılıyordu” diye yazacak.

“Ve herkes susuyordu çünkü herkes çok korkuyordu” denecek.

Reklam

“Savaşa hayır” eylemi sırasında eylemcileri tekme tokat döverek dağıtmaya çalışan ve aynı anda şiddet içeren korkunç bir sesle “Dağılın ulan” diye bağıran sivil polisleri görür görmez başını yere indiren…

Ve kimseyle göz göze gelmemeye çalışarak oradan hemen uzaklaşmak isteyen insanlar…

Bundan bir yıl öncesine kadar göstericileri alkışlar ve onları hırpalayan polislere çıkışırlardı.

O sokaktaki cesur insanlar artık yoklar, suskunlar, korkuyorlar.

Hayatlarının her anını, üzerlerine bir suç sıçrar endişesiyle yaşıyorlar.

Yandaşlığını haykırmayan herkes hedefte ve korunmasız ve yapayalnız.

Bu ülke bugüne kadar çok vatan haini gördü ama hiç bu kadar sinmiş, sindirilmiş bir halk görmedi. Olan biten bunca şeye sesini çıkaramayan bir ülkede yaşamak… Artık herkes için çok tehlikeli.

Mine Söğüt’ün yazısı