Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Mine Söğüt: Bugün o yürüyüşe katılanlar daha önce neden bu kadar dağınıktılar? 

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Gezi’den sonra üzerimize dökülen ölü toprağını, neredeyse umudu tamamen kestiğimiz bir siyasi partinin 69 yaşındaki liderinin yaz ortasında günlerce sürecek bir yürüyüşe çıkma cesareti ve azmiyle atmış olmamız;

Sağcısıyla solcusuyla, memuruyla işçisiyle, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, birbirine sitem eden farklı görüşlerden yığınla insan, yeniden aynı cümleyi kuracak hale gelmemiz…

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Artık bize bir şeyler öğretmeli.

Bugün o yürüyüşe katılanlar, eylemi canı gönülden destekleyen bu kalabalıklar daha önce neden bu kadar dağınıktılar?

Ve yürüyüş sonlandıktan sonra daha ne kadar bir arada duracaklar?

Bundan sonra ne yapmamız gerektiğinin cevabını ancak bu soruların nedeni olan kaygılardan kurtulduktan sonra bulabiliriz.

Aksi halde başladığımız yere, hatta belki daha da beterine döneriz.

Mine Söğüt’ün yazısı

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