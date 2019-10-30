Mine Söğüt: Bugün Cumhuriyete yeniden duydukları özlemlerinde somutlaşan tehlikenin farkında mısınız?

Bu ülkede birileri…

Son yirmi yılı Cumhuriyetin sorunlu yönlerini, bu ülkeye verdiği zararları, hatalarını hatta kötü kalpliliğini kendilerince deşifre etmek üzere tartışmalar yaratarak geçirdiler.

Bu noktada o birileri…

“Yaşasın Cumhuriyet” cümlesini yeniden kurmaya başladılar.

“Atatürk aslında fena bir lider değildi” diye mırıldanır oldular.

“Ortadoğu çok fenaymış, yüzümüzü Batı’ya dönmek daha akıllıcaymış” dediler.

‘Gerçek İslam’ üzerine tartışma hevesleri kaçtı; mecalleri tükendi.

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Politik referansların İslamiyetten alınmasında ne sakınca olabileceğini, sakıncalar oluşup da somut sorunlara dönüşene kadar anlamamakta direnen akılların, bugün Cumhuriyete ve Atatürk’e yeniden duydukları özlemlerinde ve sempatilerinde somutlaşan tehlikenin farkında mısınız?

Mine Söğüt’ün yazısı