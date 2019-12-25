Mine Söğüt: Bugün atları vururlar, yarın sizi

Hayvansever olmayabilirsiniz.

O güzel atların hırpalanan bedenleri, dev mezarlara üst üste gömülen cesetleri, insanların vahşiliğine emanet kaderleri umurunuzda olmayabilir.

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Ama yaralı atları vuran bir soyun devamısınız.

Ve kapitalizme gönüllü olarak verdiğiniz ehliyetle, yaralı insanı da vuran bir ahlakı kendiniz yaratmaktasınız.

İnsanların yoksulluktan ardı ardına intihar ettiği ve iktidarın bu intiharları gerçek nedenleriyle kayda geçirmemek için bin bir dolap çevirdiği bir zamanda…

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Etrafı sularla çevrili daracık alanlarda başa çıkılamayan ‘çetelerden’ bahseden ve çözümü o çetelerin ıslahında değil, atların ortadan kaldırılmasında bulan aklın avcunda yaşadığınız şu zamanda…

Bugün atları vururlar… yarın sizi.

Bugün atları gömersiniz, yarın birbirinizi…

Mine Söğüt’ün yazısı