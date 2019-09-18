Mine Söğüt: Bu iklimde ne adalete güvenilir ne de devlete

Yargılanan akademisyenlerin teker teker beraat etmeye başlamasıyla; onların teker teker yargılanmaya başlaması arasında geçen sürede bu ülkenin başına gelenlerin ne olduğuna bir bakın. Çözüm sürecinin hemen ardından yapılan seçimleri ve sonuçlarını hatırlayın. Ardından HDP’nin Meclis’e girmesiyle değişen dengeleri hatırlayın. O dengeleri altüst etmek üzere hortlayan terörü hatırlayın. Çeşitli iktidarlar arası yapılan gizli/ açık pazarlıklar, hesaplar, kitaplar, uyanıklıklar… Ve zamanın ruhuna göre nasıl olduğunu anlamadan değişiveren odaklar. Nihayetinde suçu ve suçluyu tanımlarken bir o yana bir bu yana atılan bitmek bilmez taklalar.

Mine Söğüt’ün yazısı