Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mine Söğüt: Birkaç milletvekilinin sıra dışı azmi yetecek mi o gençler için CHP’ye güvenmeye?

Eski nesilden çok farklı donanımları olan…

İçindeki ateşle haklılığının arkasında ve haksızlığın da karşısında hesapsızca duran…

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Bu siyasi iklimde bile gözünü kırpmadan sokaklara çıkan…

Ve polisin, hukukun, devletin elinden şimdilik alınan bu genç insanlar…

Yarın seçim olduğunda sizce hangi partiye oy atacaklar?

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Kendisini, gençliğin yoldaşı değil de velisi gibi gören bir partiye mi oy verecekler?

Birkaç milletvekilinin sıra dışı azmi yetecek mi o gençler için CHP’ye güvenmeye?

Sağ kanatta duran bir parti olduğu halde sol söylemlere yakın bir dil kullandığı için İYİ Parti’ye mi yönelecekler?

Mine Söğüt’ün yazısı

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