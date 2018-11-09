Mine Söğüt: Biri devlet adamlarına ‘Evet, sigara zararlıdır ama silah da ahlaka zararlıdır’ desin

Türkiye’de üretilen veya ithal edilen silahların paketleri standart olsun.Üzerlerindeki yazım şekli, yazı karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, diğer yazı, ibare ve şekiller dahil olmak üzere, aynı şekilde tasarlansın.

Marka logosu kullanılmasın.

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Silah fotoğraf ya da desenlerinin ve silah markalarının logo, renk ve şekillerinin, şeker, çerez, oyuncak, tişört, çanta vb. nesnelerde bulunmasını engelleyin.

Tüm silah satış noktalarında güvenlik kamerası bulundurulsun.

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Yapılan denetimlerde görevlilere mahkeme kararı olmaksızın görüntüleri sunma zorunluluğu koyun.

Bu yasaklara uymayanları ağır para cezasına çarptırın.

Tekrar uymazlarsa ruhsatlarını iptal edin.

Daha da uymazlarsa vatandaşlıktan çıkarın.

En önemlisi de…

Biri gitsin devlet adamlarına “Evet, sigara sağlığa zararlıdır ama silah da ahlaka zararlıdır” desin.

Mine Söğüt’ün yazısı