Mine Söğüt: Bir önceki yapının pisliği temizlenmeden yeni bir yapı oluşturuyorlar

Daha bir önceki yapının pisliği temizlenmeden gözümüzün içine baka baka yeni bir yapı oluşturuyorlar.

Sözde muhtemel bir darbe girişimine direnecek “sirenli” sivil güvenlik güçleri örgütlüyorlar.

Yani tüm “olağanüstü” durumlarda… Askerden ve polisten öte bir heyecanla… Ülkeyi korumaya soyunacak olan bu ne idüğü belirsiz kalabalığın aklına emanetiz.

Yapı ve niyet açıkça ortada. Ve yapının mimarları bu yapıya dair tüm deşifreleri, daha önce de yaptıkları gibi bu sefer de hiddetle yalanlamakta. İş işten geçtikten, her şey olup bittikten sonraki açıklamayı sanmayın ki yine “Kandırıldık” diye yapacaklar.

Hayalleri ve niyetleri belli. Yaptıklarının altına bu sefer doğrudan kendi imzalarını atacaklar. O yüzden düdük şimdiden anahtarlıkta, “siren” de zaten hep arabada.

Mine Söğüt’ün yazısı