Mine Söğüt: Bir liderin masaya otururken üzerine ne geçirdiği kayda değer bir veri değildir

Share Pin Pocket +1 Flip WhatsApp Shares 0

Atatürk’ün onca fotoğrafına baka baka bugüne kadar “ne” anlamadıysak; Kılıçdaroğlu’nun o fotoğrafına baktığımızda da “aynısını” anlamıyoruz.

Sol ideolojileri artık ‘köhne’ diye kodlayanlar ama Che’nin yakışıklılığından Ecevit’in mavi gömleğine kadar işin romantizminden hâlâ faydalananlar…

Reklam

Beyaz atlet meselesinin içinden sağlıklı bir algıyla çıkamazlar.

Bir atletten yola çıkarak Kılıçdaroğlu’nun mu yoksa Erdoğan’ın mı halka daha yakın olduğunu tartışmak…

Atatürk’ün fotoğraflarındaki edası üzerinden onun liderlik kıymetini başkalarınınkilerle kıyaslamak sadece liderlik algısının içini boşaltmaya yarar.

Bir liderin masaya otururken üzerine ne geçirdiği ve o masada ne yiyip içtiği kayda değer bir veri değildir.

Ama işini yaparken yüzüne maske takıp takmadığı…

Ve bu arada sizi yiyip yemediği çok önemlidir.

Mine Söğüt’ün yazısı